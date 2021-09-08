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Çorum'un sembolü Saat Kulesi DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

Çorum'un simgelerinden Tarihi Saat Kulesi, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

Güncel 08.09.2021, 00:01
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Çorum'un sembolü Saat Kulesi DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından inşa ettirilen 127 yıllık Tarihi Saat Kulesi, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.

Çorum Belediyesince yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Aydınlatma gün doğana dek sürecek.

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