Çorum'un sembolü Saat Kulesi DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından inşa ettirilen 127 yıllık Tarihi Saat Kulesi, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.

Çorum Belediyesince yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Aydınlatma gün doğana dek sürecek.