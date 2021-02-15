“Çorum'un müteşebbis ruhunu takdir ediyoruz”

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, “Son üç yıl içinde çok büyük atılımlar gerçekleştirildi. Burada birliğin yapmış olduğu ve yapmak istedikleri projeleri dinledim. Yapmış oldukları projelerde çok başarılı olduklarını gördüm. Yeni yapacakları projelerin de çok isabetli olacağını tespit ettim. Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ülkemizde örnek olabilecek bir potansiyele sahip, alanlarında çok ilerleme kaydettiklerini gördüm. Burada Valilik ve Bakanlığın destekleri ile çok güzel çalışmalar yapılmış” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ise yapılan çalışmalardan dolayı birlik yönetimini tebrik ederek, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “Genel Müdürlerimizi Çorum'da ağırlamaktan memnun olduk. Yapılan çalışmaları yerinde görmeleri bizim için çok önemli. Bizim projelerimizi Ankara'da her zaman destekleyeceklerine inanıyorum. Bunlar bir emeğin ve gayretin ürünü çalışmalar. Biz İl Müdürlüğü olarak Milletvekillerimizin ve Valimizin desteği ile birliği güçlü bir şekilde destekliyoruz” dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da genel müdürleri misafir etmekten onur duyduğunu belirterek, “Daha çok çalışarak daha ilerilere götürmeyi hedefliyoruz. Genel Müdürlerimiz sağ olsunlar Ankara'da projelerimize her zaman güçlü destek veriyorlar. Biz bu projelerimizle Türkiye'deki diğer birliklere örnek olmak istiyoruz. Amacımız üreticilerimize daha kaliteli hizmet sunmaktır. Sayın milletvekillerimize ve Sayın Valimize birliğimizi her zaman destekledikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu destekleri boşa çıkartmamak için gayretimiz ve heyecanımız ile çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)