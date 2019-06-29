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Çorum'un ihracatı yüzde 302 arttı

Çorum’un Mayıs ayı ihracatı % 302.4, ithalatı ise % 808.7 arttı.

Çorum'un ihracatı yüzde 302 arttı

Çorum’un Mayıs ayı ihracatı % 302.4, ithalatı ise % 808.7 arttı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:43
Çorum'un ihracatı yüzde 302 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden “Çorum’un Dış Ticareti 2019 Mayıs” konusunda bir basın bülteni hazırladı. 2019 Mayıs ayı geçici sonuçlarına göre; Çorum’da ihracat % 302.4, ithalat % 808.7 arttı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; 2019 Mayıs ayı itibarıyla Çorum ilinden 195,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (48,5 milyon dolar) % 302,4 artış gösterdi.

2019 Mayıs ayı itibarıyla Çorum ilinde 215,7 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayma göre (23,7 milyon dolar) % 808,7 artış gösterdi.

ÇORUM’DA EN FAZLA İHRACAT IRAK’A

Çorum’da 2019 Mayıs ayında en fazla ihracat 105,8 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 57,5 milyon dolar ile BAE ve 6,7 milyon dolar ile İsrail izledi.

Türkiye’de; Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mayıs ayında 1 milyar 467 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 784 milyon dolar ile ABD takip etti.

EN FAZLA İTHALAT BAE’YE

2019 Mayıs ayında en fazla ithalat 162,3 milyon dolar ile BAE’ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 37 milyon dolar ile Irak ve 9,9 milyon dolar ile Ukrayna izledi.

Türkiye’de; Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mayıs ayında 1 milyar 890 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 623 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 619 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 3 milyon dolar ile ABD izledi.

2019 Mayıs ayında Çorum’da yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 173,6 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ait. Bu değeri 9,6 milyon dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, 2,6 milyon dolar ile demir veya çelikten eşya izlemekte.

2019 Mayıs ayında Çorum’da yapılan ithalat içerisindeki paylara bakıldığında 199,6 milyon dolarlık değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ilk sırada yer almakta. Bu değeri 9,2 milyon dolar ile hububat ve 3,2 milyon dolar ile gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler izlemekte. (Haber Merkezi)

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