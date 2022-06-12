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Çorum'un emektar ustaları ilerleyen yaşlarına rağmen mesleklerini icra ediyor

Çorum'un Bayat ilçesinin emektar terzi, kalaycı ve tornacısı, çocuk ve genç yaşta öğrendikleri ve ömürlerini adadıkları mesleklerini ilk günkü özveriyle sürdürüyor.

Güncel 12.06.2022, 23:57
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Çorum'un emektar ustaları ilerleyen yaşlarına rağmen mesleklerini icra ediyor

İlçenin Kayabaşı Mahallesi'ndeki dükkanında terzilik yapan 92 yaşındaki Yaşar Efe, 18 yaşında başladığı mesleğini 74 yıldır sürdürüyor. Bastonuna dayanarak geldiği iş yerini her sabah dua ile açan Efe, mütevazı atölyesinde 50 yıl önce aldığı pedallı dikiş makinesiyle terzilik yapıyor.

9 çocuk babası Efe, sağlığı elverdikçe mesleğini yapmaya devam edeceğini söyledi. 74 yıllık meslek yaşamının birkaç ayını Ankara'da, kalanını ise hep Bayat ilçesinde sürdürdüğünü belirten Efe, "Burası benim ekmek teknem." dedi.
Efe, komşuların eskiyen kıyafetlerini onardığını anlatarak sağlık nedenlerinden dolayı artık elbise dikemediğini belirtti. "Gözüm görmüyor, kulağım duymuyor, dizimden rahatsızım. Akciğerlerimde sorum var, nefes almakta zorlanıyorum." diyen Efe, eskiden pantolon, ceket, gömlek, şalvar ve elbise diktiğini ifade etti. Efe, "Artık yeni modayı bilmiyorum. Göz görmüyor, kulak duymuyor, bu halimle idare ediyorum. Terziliği severek yapıyorum. Camime gidip geliyorum." diye konuştu.

"Model olduktan sonra aynısını çıkartabiliyorum"
85 yaşındaki torna ustası Hakkı Okumuş da çocuk yaşta başladığı mesleğini mütevazı atölyesinde titizlikle sürdürüyor.
Okumuş, 70 yılı aşkın sürede torna alanında ihtiyaç duyduğu makineleri de yaparak çalışmaya devam ettiğini belirterek "Yaşım ilerledi, artık zorlanıyorum ama 2,5 milimetrelik bir boruya kendi yaptığım makinemle kanal açabiliyorum. Metal üzerine yapmadığım iş yok. Model olduktan sonra aynısını çıkartabiliyorum. Sök tak ustası değilim. Arızalı parçanın yenisini yapıp takıyorum." ifadelerini kullandı.
Okumuş, sektörde tanındığını, başka şehirlerden dahi kendisine torna işlerinin geldiğini aktardı.


Evinin bahçesinde çalışıyor
Dere Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Osman Altunlu ise babasından öğrendiği kalaycılık mesleğiyle 60 yıldır bakır kapları yeniliyor. Eskiyen dükkanının yıkılmasının ardından kalaycılığı evinin bahçesine taşıyan Altunlu, son temsilcilerinden olduğu mesleğini sürdürmeye gayret ediyor.
Altunlu, Çorum merkez ile Bayat ve İskilip ilçelerinde birer kalay ustası kaldığını anlatarak "Dükkan bulamayınca evimin bahçesinde müsait bir yerde ocak kurdum. Gelen tanıdık müşterilerimin işlerini alıyorum, onları yapıyorum." şeklinde konuştu.
Mesleğini çok sevdiğini, mesleğini sürdürmekten memnun olduğunu dile getiren Altunlu, kalayladığı bir eşyanın ışıldamasının kendisini mutlu ettiğini aktardı. Altunlu, "İşimi yapmak için can atıyorum. Ekmek yiyorum bu meslekten. Allah bin kere razı olsun beni bu sanata alıştıranlardan, babamdan, anamdan." dedi.

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