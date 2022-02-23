Çorum Ülkü Ocakları’ndan Zehir ve Kalıpçı’ya kutlama

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Başhekim Zehir ve Baro Başkanı Kalıpçı’yı kutlayarak yeni görevinden dolayı başarı dileklerini iletti. Yeni göreve başlaya Zehir ve Kalıpçı ile Türk gençliği ile ilgili sohbet ederek Ülkü Ocakları’nın yayınları ve eğitim programlarını tanıtan Tosik, ilgilerinden dolayı da teşekkür etti.

Sinan Zehir ve Turan Kalıpçı da nazik ziyareti için Ülkü Ocakları heyetine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

