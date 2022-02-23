Çorum Ülkü Ocakları’ndan Zehir ve Kalıpçı’ya kutlama
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, yeni göreve başlayan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sinan Zehir ile Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı’ya kutlama ziyaretinde bulundu.
Güncel 23.02.2022, 17:41
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Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Başhekim Zehir ve Baro Başkanı Kalıpçı’yı kutlayarak yeni görevinden dolayı başarı dileklerini iletti. Yeni göreve başlaya Zehir ve Kalıpçı ile Türk gençliği ile ilgili sohbet ederek Ülkü Ocakları’nın yayınları ve eğitim programlarını tanıtan Tosik, ilgilerinden dolayı da teşekkür etti.
Sinan Zehir ve Turan Kalıpçı da nazik ziyareti için Ülkü Ocakları heyetine teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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