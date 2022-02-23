Çorum Ülkü Ocakları’nda Kur’an-ı Kerim dersleri başladı

“İnsanların en hayırlısı insanlara Kuran’ı öğreten ve vesile olandır” sözünü hatırlatan Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kur’an-ı Kerim dersleri vermeye başladıklarını kaydetti.

Her hafta Perşembe akşamları Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ve fıkıh dersleri için Çorum Ülkü Ocakları’na beklediklerini belirten Orhan Tosik, “Milli ve manevi değerlerle mücehhez bir gençliğin istikbalimizin yegane teminatı olduğu bilinci ve şuuruyla yeni nesillerimize sahip çıkacak ve onları her türlü tehlikeden uzak tutmanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Ülkü Ocağı’nın Türk’ün sönmeyen ateşi olduğuna vurgu yapan Tosik sözlerini şöyle sürdürdü: “Ocaklarımız piştiğimiz yerdir. Ulu bir çınarın gölgesinde, tohumdan fidana doğru şekillendiğimiz kutsal mekânımızdır. Ocak, şehitler otağıdır, aksakallı ulu kocaların asırlar önce dualadığı gazi dervişler yurdudur; göz ve gönül aydınlığımızın, beden ve ruh bütünlüğümüzün, alın terine ve imana yönelişimizin kutlu beldesidir.”

(Volkan SINAYUÇ)

