“Çorum, ülkenin altın merkezi olma yolunda”
Geçen hafta sonu Çorum’a gelerek Ahlatcı Altın Rafinerisi’ni ziyaret eden ünlü yazar Yavuz Donat, bugünki Sabah’ta “Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” başlığı altında Çorum izlenimlerini yazdı.
Güncel 10.07.2020, 19:48 10.07.2020, 19:52
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Ahlatcı’nın, Türkiye’nin kuyum ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladığını, geçen yıl külçe altın hariç 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihraç ettiğini belirten Yavuz Donat, yazısının ilk paragrafında şöyle dedi:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Çorum’u Türkiye’nin altın merkezi yapalım’ demişti de…Kendi kendimize ‘ne alaka’ diye söylenmiştik. Erdoğan haklıymış…Çorum, ülkemizin ‘altın merkezi’ olma yolunda ilerliyor…Hem de koşar adım.”
Donat’ın ziyareti... Yavuz Donat’a Altın Rafinerisi’ni, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Başkan Yardımcısı olan oğlu Ahmet Emin Ahlatcı gezdirdi. Ünlü yazar, altının arıtılıp külçe haline getirilişini ve daha sonra işlenişini ayrıntılı olarak inceledi. (Fotoğraflar: Elif ASLAN)
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