Çorum, ulaşımı rahat, örnek bir sanayi sitesi kazanıyor

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun’un verdiği bilgiye göre, 284 bin metrekare inşaat alanında, 157’si açık, 306’sı kapalı olmak üzere 463 işyeri yapılması öngörüldü. İşyerlerinden 120’sinin kaba inşaatı bitirilmiş durumda. Proje, 2018 birim fiyatlarıyla 194 milyon liraya ihale edilmişti.

Başkan Vekili Halit Bölükbaşı, Muhasip Mustafa Fındıkçı, Yönetim Kurulu üyeleri Numan Özçetin ve Kadir Akdağ ile uyum içinde çalıştıklarını, Kooperatif Müdürlüğü’nü ise finans sektöründen deneyimli Fikri Eymirli’nin yürüttüğünü belirten Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun, kooperatifin ortak sayısının 284 olduğunu, kapalı işyerlerinde boş yer kalmadığını kaydetti.

İnşaat çalışmalarının Mayıs 2018’de başladığını da hatırlatan Necmettin Uzun, açık işyerlerinin kömürcü, hurdacı vb. esnaf için öngörüldüğünü, inşaat ruhsatlarının ve kat irtifakı yapılarak tapuların tümünün alındığını, peşin ödeme yapana dükkan tapusunun hemen verilebildiğini söyledi.

Zanaatkârlar Sitesi’nin ulaşımının çok rahat olduğunu, 40 metrelik bir yolla Ankara asfaltına bağlandığını ifade eden Uzun, “Projeyi hazırlarken çok güzel örneklerden yararlandık. Örneğin, dükkanların önlerinde 30 metre boşluk var. Esnaf Kefalet Kooperatifi’nde üyelerimizin kredisi hazır. Ayrıca, güçlü bir finans kaynağı temin etmek üzere de girişimlerimiz sürüyor. Sitemizi 2021’de tamamlayacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)