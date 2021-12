“Çorum, ulaşım imkanlarının eksikliğine rağmen ihracatta önemli bir hacme sahip”

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından düzenlenen 51. Karadeniz Bölge Toplantısı’na Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası evsahipliği yaptı.

Anitta Otel’de Karadeniz bölgesinde bulunan 25 ilin SMMMO başkanlarının katılımı ile Anitta Otel’de önceki gün düzenlenen toplantıya TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, İSMMMO Başkanı ve Karadeniz Odaları Platform Başkanı Yücel Akdemir, Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, illerin oda başkanları ve mali müşavirler katıldı.

“ÇORUM, EKONOMİK YAPISI İLE LİDER İLLERDEN BİRİSİ”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Çorum SMMMO Başkanı Doğan, ilimizin tarih boyunca konumu, sosyal yapısı ve zengin kaynakları ile her zaman odak noktası olduğunu, günümüzde de cazibe merkezi olmaya devam ettiğini söyledi.

Ekonomik yapısı ile lider illerden biri olduğuna dikkati çeken Doğan, Çorum halkının girişimci ve yenilikçi yapısıyla ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Çorum ve ilçelerinde toplam 30 bin 93 gelir vergisi mükellefi, 3 bin 520 kurumlar vergisi mükellefi bulunduğunu aktaran Doğan, 425 meslek mensubu ile toplam 33 bin 613 mükellefe hizmet verdiklerini bildirdi.

“HIZLI TREN VE HAVAALANI YOK AMA BÖLGEDE İHRACAT LİDERİ”

Çorum’u hızlı tren, havaalanı gibi devlet yatırımlarından uzak kalmasına rağmen ülke genelinde ihracat alanında önemli bir hacme sahip olduğunu belirten SMMMO Başkanı Doğan, “2020 yılı verilerine göre ilimizin ihracat rakamları 909 milyon dolar, ithalat rakamları ise 2 milyar 647 milyon dolardır. 30 Kasım itibariyle, Türkiye ihracatçılar meclisinin internet sitesinden alınan verilere göre, ilimiz 800 milyon 131 bin dolar ihracat ile Türkiye’de 23. sırada bulunmaktadır. Ülkemizin kiremit ihtiyacının yüzde 40’ı, tuğla ihtiyacının yüzde 10’u Çorum’da üretilmektedir. Un, yem her türlü makine imalatı, kimya, yumurta tavukçuluğu önemli üretim dallarıdır. Bu sektörlerin tamamı ihracata yönelik çalışmalardır” diye konuştu.

Ali Can Doğan, şöyle devam etti: “Çok önemli iki konuya değinmek istiyorum; birincisi son dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması ve son çıkan sirküler ile mücbir sebep konusunda; doğum yapan kadın meslek mensuplarımıza ve ağır hastalık halinde meslektaşlarımıza tanınan bu hakkın elde edilmesinde emeği olan başta Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu olmak üzere TÜRMOB yönetim kurulumuza emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum.”

“EKONOMİ, HAYATIN OLMAZSA OLMAZI”

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Turhan Candan, oda başkanlarını ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. ‘Ekonomi hayatın olmazsa olmazlarından. Sizler de hayatın bu can damarına ayar veren topluluksunuz’ diyen Candan, muhasebeciliğin önemini anlattı.

Çorum’un Türkiye’de temizliğiyle meşhur, parklar ve bahçeler şehri olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Çorum Belediyesi olarak medeniyetlerin buluştuğu bu güzel Anadolu şehrine hizmet etmekten dolayı mutluyuz. 270 bin nüfuslu bu şehirde 250 tane parkımız var. Kişi başı düşen yeşil alan miktarı Türkiye’de en fazla olan illerden bir tanesiyiz. Belediye olarak doğaya yaptığımız yatırımı, yeşile verdiğimiz önemi gösteriyor. Evet tesisler de yapıyoruz, asfaltlar da döküyoruz ama asıl önemsenmesi gereken konuların bunlar olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN BİR İLİZ”

2010-2016 yılları arasında SMMMO başkanlığı yapan Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım ise toplantıda yaptığı konuşmada serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin başlangıcından sonuna kadar büyük bir özveri istediğini söyledi. Pandeminin hayatı her anlamda olumsuz etkilediğini acı kayıplar da verildiğini dile getiren Yıldırım, geçtiğimiz mayıs ayında koronavirüsten yaşamını yitiren SMMMO eski Genel Sekreteri Hakkı Koşar ve tüm hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Çorum’un ilçeleriyle birlikte, kültürel zenginliğe sahip olduğunu aktaran Yıldırım, “Çorum turizm potansiyeli de olan bir il. Aynı zamanda tarım alanında da kendisini ön plana çıkaran bir il. Oğuzlar’ı da yamaç paraşütlerinin yapıldığı bir ilçe haline getirdik. Ordu’dan Kocaeli’den Erzurum’dan Erzincan’dan Yamaç Paraşütü Federasyonu’na katılan arkadaşlarımız bizim ilçelerimize uçmaya, gezilere geliyorlar. Ayrıca ceviz diyarı bir ilçeyiz. Yılda yaklaşık 4 – 5 bin ton aralığında ceviz üretimi oluyor. Bu da ülkenin yüzde 4 ihracat ihtiyacını şu an karşılıyoruz.” ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara ilimizi tanıtan sinevizyon gösterisi de izlettirildi.

(Nurdan AKBAŞ)