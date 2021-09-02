Çorum Uğur Kurs Merkezi, bilimsel yöntemlerle üniversiteye hazırlıyor

Bu önemli eğitim kurumunun özellikleri ve ayrıcalıkları şöyle sıralanıyor:

NEDEN UĞUR KURS?

Çorum Uğur Kurs Merkezi ile öğrenciler, akademik ve bireysel becerilerini geliştirirken, kişiye özgü danışmanlarla kariyer planlaması yaparak üniversiteye hazırlanır. Üniversite sınavlarına hazırlıkta konu anlatımları ve soru çözümlerinin yanı sıra öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandıran Uğur Kurs; planlama, öğrenme, uygulama, ölçme ve değerlendirme süreçlerini takip ederek, eğitimin çıtasını yükseltmektedir.

Çorum Uğur'da sunulan rehberlik hizmeti ile kişisel danışmanlar, öğrencilere doğru kariyer planlaması için hizmet sunmaktadır.



KİŞİYE ÖZGÜ DANIŞMANLAR

Performans takibi yapılarak öğrencilere yönelik denemeler ve kişiye özgü danışmanlar sayesinde öğrencilerin bilgileri test edilir. Misyon ve vizyonu ile Uğur Kurs öğrencilerinin girdikleri deneme sınavları Türkiye geneli Uğur Kurs kapsamındaki 81 il içerisinde değerlendirilir. Performans takibi doğrultusunda akademik yönlendirmeler yapılır. Uğur Kurs’ ta öğrenciler, deneyimli öğretmenler ve başarı hedefine yönelik çalışma programı ile en iyi şekilde üniversiteye hazırlanır.



ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER

Çorum Uğur Kurs’ ta verilen dersler, deneyimli ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde, her öğrenciye birebir ilgi gösterilerek verilmektedir. Öğretmenlerle birebir etüt ofis fırsatı, kişiye özel kabin sistemli 3 ayrı etüt salonlarından faydalanabilme imkânları mevcuttur. 5 kat ve 15 derslikten oluşan Çorum Uğur Kurs’ ta sınıflar en fazla 12 kişilik olup covid-19 tedbirleri kapsamına uygundur. Ayrıca haftanın 5 günü saat 22.00’ye kadar öğretmen gözetiminde bireysel etüt yapılmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimizin tamamı kabin sistemli etüt salonlarından, gece etütlerinden ücretsiz yararlanabilmektedir.



DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU

Çorum Uğur Dijital eğitim platformundan; ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık öğrencileri, öğretmenler ve üye öğrencilerin velileri; hem web sitesi, hem mobil site, hem de uygulamalar sayesinde, her yerden bağlanılıp kullanabilme imkânına sahipler.

Uğur Dijital veri tabanı alt yapısında, ücretsiz olarak zengin içerik MEB müfredatına uygun, konu anlatımları, soru bankaları, videolar, çalışma fasikülleri vb. gibi binlerce içerik mevcuttur.



DERS TEKRAR ETME FIRSATI

Uğur Dijital’de, öğrencilerin kaçırdıkları veya öğrenmede güçlük çektikleri derslerdeki konuları kendi başlarına tekrar etmesine olanak sağlanıyor.. Performans Takip, öğrenciyi adım adım izleyerek, çalıştığı dersleri ve konuları, çözdüğü testleri takip ediyor.

Öğrenciler için sunulan “Hedef Belirleme” kısmından, öğrencilerin ulaşmak istedikleri hedefleri girilerek, bu hedefler doğrultusunda planlarını oluşturmalarına yardımcı olunuyor. Ayrıca her öğrencinin 1 hafta boyunca öğretmenlerine sordukları soru sayısı ve hangi dersten soru sorduğu mentör öğretmenler tarafından birebir kaydedilip velilerine bilgi mesajı olarak iletiliyor.

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