Çorum Uğur Kurs, daha başarılı ve verimli bir yıla hazırlanıyor
1968’de eğitim hayatına başlayan Uğur Kurs, Çorum Şubesi’yle başarılı ve verimli bir yılı geride bıraktı.
Uğur Kurs, 2022-23 eğitim öğretim yılında da güçlü kadrosu ortaokul ve lisede iki ayrı rehberlik birimi, lise ve ortaokulda eğitim koordinatörlüğü sistemiyle yeni başarılara imza atmaya hazır.
Uğur Kurs Rehberlik Biriminde, etap programıyla öğrencilerin eksiklikleri birebir tamamlanıyor.
“BİR SORU’N VAR MI?” uygulamasıyla bireysel sorular cevaplanıyor.
U-COACH sistemiyle öğrencilerin hedeflerinin belirlenmesi, becerilerin farkedilmesi, kendini tanıması sağlanıyor.
U-CHECK-UP programıyla ise kişiye özgü ve kariyer odaklı uygulamalar, bilişsel testler yapılıyor.
2022-23 eğitim öğretim yılında lise biriminde, Gamze Koç, ortaokul biriminde ise Elif Bayburtlu öğrencilere rehberlik edecek.
UYGUN MEKÂN
Çorum Uğur Kurs, 5 katlı binasında kabinli çalışma salonları, bireysel dolapları, VİP sınıfları, 15 dersliği ile öğrencilerine hizmet veriyor.
Kurucu Müdür Seda Bozkurt, 4 kıtada 9 ülkede şubesi bulunan Bau Global ailesinin bir üyesi olduklarını hatırlatırken, Bahçeşehir Üniversitesi Uğur Okulları ve Uğur Kursları olarak 3 ayrı kurumsal yapılarıyla öğrenci yetiştirdiklerini, ayrıca tüm Uğur öğrencilerine sunulan “Kişiye özgü ve yapay destekli eğitim platformu Uğur Digital” ile öğrencilerin akademik tüm eksiklerinin tamamlandığını dile getirdi.
ÜCRETSİZ YAZ KURSU
Kurucu Seda Bozkurt ve Kurum Müdürü Ayten Arslan Bilir, 6 Haziran 2022 itibariyle 5-6-7-9-10 ve 11. sınıf kademelerinde ücretsiz yaz kursu gerçekleştirilebileceğini, “4 hafta ders ve 5 Uğur denemesi” ile öğrencilerin eksiklerinin kapanacağını ifade ettiler.
Yeni eğitim döneminde Uğur Kurs’un kadrosuna dahil olan Müdür Ayten Arslan Bilir bu yılın Çorum Uğur Kursu yılı olacağını ve birlikte yeni başarılara imza atacaklarını belirtti.
İNGİLİZCE DİL KURSU
Çorum’da tecrübesi ve alanındaki uzmanlığıyla adından söz ettiren, tanınmış eğitimci Ali Kelam, yeni dönemde Uğur Kurs’da 3-4-5-6-7 ve 8. sınıf kademelerinde “İngilizce Dil Kursu” programı düzenleyeceğini belirterek, “Yeni eğitim-öğretim döneminde Çorum Uğur Kurs’da İngilizceyi ezber yapmadan öğrenecek nesilleri eğitime kazandıracağım” ifadesini kullandı.
Kurucu Müdür Seda Bozkurt
Kurum Müdürü Ayten Arslan Bilir
Lise rehberlik öğretmeni Gamze Koç
Kurumsal İletişim Yönetmeni Gamze Çıtak
Ortaokul rehberlik öğretmeni Elif Bayburtlu
Kabinli salon ve aydınlık, ferah sınıflar…
(Uğur GÖRKEM)
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|2. Fenerbahçe
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|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
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|17. Rizespor
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|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
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|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
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|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
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|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
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|38
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|14. Espanyol
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|15. Getafe
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|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
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