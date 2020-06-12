Çorum Türkiye’nin gündeminde
Çorum'da Aşağı Emirhalil Köyü'nde iki büyükbaş yabani hayvan saldırısında telef oldu.
Güncel 12.06.2020, 18:58 12.06.2020, 18:59
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Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, saldıran hayvanın aslan olduğunu ve cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. Çorum'da aslan görüldü iddiası Türkiye gündemine bomba gibi düştü.
Çorum Haber muhabirlerinin yaptığı röportaj Ece Üner’in sunduğu Show TV Ana Haber bülteninde yer aldı.
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