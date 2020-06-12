Çorum Türkiye’nin gündeminde

Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, saldıran hayvanın aslan olduğunu ve cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. Çorum'da aslan görüldü iddiası Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Çorum Haber muhabirlerinin yaptığı röportaj Ece Üner’in sunduğu Show TV Ana Haber bülteninde yer aldı.