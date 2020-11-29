Çorum Türk Ocağı’ndan Melikgazi Hatıra Ormanı

“Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Ocakları arasında 2019 yılında yapılan mutabakat gereği milli mücadelenin 100. yılı nedeniyle 81 ilde Türk milletinin tarihi değerlerinin isimlerinin verildiği Milli Mücadele Ormanları oluşturulmasına karar verildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Çorum’da da Melikgazi Hatıra Ormanı kurularak fidan dikildi.

Çorum Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar'ın başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ve üyeler fidan dikiminde hazır bulundu. Prof. Dr. Çağlar, “Melikgazi, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve vatanlaşmasında önemli görevler üstlenmişti. İsminin yaşatılması ve unutulmaması bizler için önemliydi. Hatıra ormanına “Melikgazi” ismini vererek bunu amaçladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, diktiğimiz her bir fidanın hayatımıza nefes olmasını diliyoruz. Milliyetçiliğimizin gereği olarak vatanımızın her karış toprağının güzelleşmesi ve zenginleşmesi en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)