“Çorum, turizmin başkenti olabilir”

TDP Çorum İl Başkanı Engin Erenler ve ile birçok partilinin katıldığı toplantıda konuşan Sarıgül, “Karadeniz turunda Samsun, Ordu Giresun’a geçip, yine üreticinin kan ağladığını gördük. Bu sıkıntılara ve pandemi yasaklarına rağmen, sokaklara dökülen sevgili halkımıza ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.



‘ÇORUMLU ÜZGÜN, ÇİFTÇİ PERİŞAN’

‘Şimdi Çorum’dayım’ diyen Sarıgül, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Leblebi yesem boğazımda kalır çünkü ekonomi bitmiş, hayvancılık perişan. Çorumlu üzgün, çiftçi ne yapacağını şaşırmış. Tek çare kalıyor sevgili Çorumlular iktidarın yıktığı, viraneye çevirdiği binanın çatısını biz yeniden yapacağız, çatının kiremitini de Çorum’dan götüreceğiz, yine Çorum tuğlası ile yepyeni iktidar binamızı öreceğiz ve o binamızda yepyeni projelerle, dev kadromuzla ülkeyi düze çıkaracağız. Mesela ne yapacağız? Çok kısa özetleyeyim: madem Gençlik Haftasındayız, önce gençlerden başlayalım.”



İNSAN EVLADINA KREDİ VERİR Mİ?

İktidarlarında üniversite gençlerini kredi borcundan kurtaracaklarını belirten Sarıgül, “Kredi yok, karşılıksız burs var. İnsan evladına kredi verir mi? İnsan evladını icraya verir mi? Bu ayıptan Türkiye’yi kurtaracağız. Beyin göçünü durduracağız, ne beyinler Türkiye’den kaçacak, ne de dışarıdaki beyinler gurbette unutulacak. O güzel insanlara, her türlü imkanı sağlayarak ülkemize getireceğiz. Artık internet olmadan yaşanmıyor, her eve, her birime interneti en ucuza, imkan bulursak bedava vereceğiz, bilgisayarı olmayan çocuklarımıza bedava bilgisayar vererek, onları çağın dışında bırakmayacağız. Çiftçiye tohumu, gübreyi ve makineyi bedava verip, ürününü biz peşin para ile alacağız” dedi.



‘ÇORUM TURİZMİN BAŞKENTİ OLABİLECEK DURUMDA’

Çorum’un bir turizm kenti olması gerektiğini ifade eden Sarıgül, “Hititler yıllar önce burada yaşadılar. Ama bunu dünyada hiç kimse bilmiyor. Bırakın dünyayı Türkiye’deki yurttaşlarımız dahi bilmiyorlar. Çorum inanın ki turizmin başkenti olabilecek durumda. İnşallah büyük kurultayımızı yaptıktan sonra tekrar Çorum’a geleceğim. Çorum’da tam gün kalacağım ve bütün sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüp, Çorum’la ilgili hazırlayacağımız projeleri ulusumuzla paylaşacağız” diye konuştu.

Türkiye’de son dönemlerde büyük bir sevgisizlik olduğunun altını çizen Sarıgül, şunları söyledi: “Ülkemizde mutsuzluk var, işsizlik var. Ve ekonomik intiharlar var. Esnaflarımızın ne kadar mutsuz olduğunu görüyoruz. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği sürdürülmelidir.”

‘ÇOK HAZIRLIKLI, İNANÇLI GELİYORUZ’

Birçok projeleri olduğunu kaydeden Sarıgül, “Tabi, projelerimiz saymakla bitmez. Kadrolarımız tanıtmakla bitmez, çok güçlü, çok hazırlıklı ve çok inançlı olarak geliyoruz. Bize gösterilen ilgiye layık olacağız. Bu coşkuya, bu sevgiye müthiş projelerle cevap vereceğiz. Sözlerimi şöyle bitiriyorum, attığımız her adımda adalet, her adımda bereket, her adımda refah ve huzur olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadesini kullandı.

(Nurdan AKBAŞ)