Şenlikte bir konuşma yapan Milletvekili Ceylan, “Biz buraya il başkanımız başta olmak üzere elimizden geleni fazlasıyla yapmak zorundayız. Biz bunu kendimize görev hissediyoruz. Biz Çorum’da yaşıyoruz. Çorum bizim değerimiz. Çorum tüm renkleriyle bizim. Güneş açtı güneşli bir Pazar gününde her yer bu güneşten nasipleniyor. Fırtına olsa her yer bu fırtınadan nasiplenecek. Bir afet olsa her yer bu afetten telef olacak. Onun için Çorum’u her zaman derim bir bütün olarak değerlendiriyorum. Tüm renkleriyle beraber Çorum olarak bir bütün olarak hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

“ÇİFTÇİ KAZANIRSA HERKES KAZANIR”

Geleneksel Eşençay Kiraz Toplama Şenliğine katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan çiftçi kazanırsa herkesin kazanacağının altını çizerek açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarını sürdüren Ceylan, “Biz bir yere gelince işimiz gereği bakarak geliyoruz. Ne var ne yok konuşarak geliyoruz. Bakın bu yolun bu tarafında bir sorun var. Onu da inceledik. Yolun yapılması için elimizden geleni yapacağız. Suyu toprakla buluşturacaksın benimde derdim bu yıllardır cidden suyu toprakla buluşturacaksın ki çiftçimiz kazanacak. Çiftçimiz kazanacak ki piyasalar kazanacak” dedi.

2 yıl önce kiraz toplama şenliğinde festival yapıldığını söyleyen Ceylan, Eşençay Kooperatifi’nin birlikteliğini kutlayarak kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti.

Açıklamalarını sürdüren Ceylan, “Şimdi burada iki yıl önce de bu bölgede festival yapılmıştı o zaman da oturmuştu. 2 yıldır salgın nedeniyle böyle bir sıkıntı çekiyoruz. Ben her bu bölgeye geldiğimde şunu söylüyorum. Hakkınızı teslim etmek gerekiyor. Arkadaşlara söyledim bu bölgeye siz de geliyorsunuz. Biz il başkanlığımızdan beri buraya geliyoruz. Bu insanlar kendilerine bir evlik yer açmışlar, sera yapmışlar üretim yapıyorlar. Gelirken sorduğumda kendi imkanları ile yaptıkları seradan yıllık 10 ton salatalık ürettiğini söyledi. Ben bu bölgeye gelince etkileniyorum. Gerçekten cefakarca toprağı sevmenizden etkileniyorum. Halisane bu bölgenin insanı ekmeğini taştan çıkarıyor diyor ya gerçekten ekmeğinizi taştan çıkartıyorsunuz. Bir de birlikteliğiniz hoşuma gidiyor. Kooperatifleşmeniz tek elden pazarlamanız, farklı görüş ayrılıklarınız olsa da bir kooperatif çatısı altında o ayrılıklarınızı eritiyorsunuz. Birliktelikten güç doğar. Burada üreticilerimizin kirazını görüyoruz isimleri üzerinde tek tek yazılı, tek tek pazarlamaya kalksanız sıkıntı çekersiniz. Hem pazarlama da hem fiyatta sıkıntı çekeriz. Biraz evvel kooperatif başkanı elimizde 20 ton kiraz var dedi. Elimizde 50 ton kiraz var deyince alıcısı başka olur 500 kilo kiraz var deyince alıcısı farklı olur. Az buçuk bunları da biliyoruz. Biz de esnaf çocuğuyuz hala da esnaflıkla uğraşan biriyiz. Gidip gelmesek te bir iş yerimiz var” dedi.

(Haber Merkezi)