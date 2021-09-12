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Çorum TÜGVA, Türkiye 2'ncisi oldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın İzmir'de düzenlediği il temsilcileri kampı devam ediyor.

Güncel 12.09.2021, 19:13
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Çorum TÜGVA, Türkiye 2'ncisi oldu

Kampta dereceye giren TÜGVA il temsilcilerine teşekkür belgesi verildi. Türkiye sıralamasında 2. olan TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı da teşekkür belgesini TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun elinden aldı.
İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Amacımız milli ve manevi değerlere sahip olan aynı zamanda donanımlı ve çağın gerekliliklerini takip edebilen bir gençlik.
Bu hususta gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Genel Merkezimizin bize vermiş olduğu teşekkür belgesi için ekibim ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi) 
 

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