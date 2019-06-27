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Çorum TSO’dan kaldırım işgali çalışmasına destek

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, önümüzdeki günlerde Çorum Belediyesi tarafından başlatılacak kaldırım işgallerine yönelik çalışmayı desteklediklerini bildirdi.

Çorum TSO’dan kaldırım işgali çalışmasına destek

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, önümüzdeki günlerde Çorum Belediyesi tarafından başlatılacak kaldırım işgallerine yönelik çalışmayı desteklediklerini bildirdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 22:37
Çorum TSO’dan kaldırım işgali çalışmasına destek

Başaranhıncal yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi günümüzde şehirlerin en büyük sorunlarından biri de kaldırım ve yol işgalidir. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bu sorun, şehrimizin görünümünü bozduğu gibi yaya ve araç trafiğini de olumsuz etkilemektedir. Hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz etkileyen kaldırım işgalleri aynı zamanda bir hak ihlalidir. Başta Odamız üyeleri olmak üzere tüm Çorum halkının, bu konuya hassasiyet göstereceklerine, müşterilerine ve hemşehrilerine kaldırımları geri vereceklerine, Zabıta tarafından yapılacak denetimlerde herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamaları için, hareket kabiliyeti düşük olan yaşlılarımızın, hastalarımızın, çocuklu bayanlarımızın, engelli insanlarımızın yürümekte zorlandığı kaldırım ve yollarımızda daha duyarlı olacaklarına inanıyoruz ve Çorum Belediyesi tarafından başlatılacak olan çalışmayı destekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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