Çorum TSO’dan ihracat paneli
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile “İhracat Seferberliği” konulu panel düzenlendi. TSO Toplantı Salonu’nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü Sistem Global Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi Onur Balcı üstlenirken, Hazal Bedir, Nursel Üstündağ ve Melih Tan, farklı konuları değerlendirdi.
Güncel 05.06.2022, 18:26
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(Haber Merkezi)
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