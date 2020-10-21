Çorum TSO’dan gazetecilere kutlama

Karadaş ve Başaranhıncal’ın mesajı şöyle:

“Gazetecilerimiz, kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra etmektedirler.

Toplumu aydınlatmak ve bilgilendirmek için toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakârca çalışan gazetecilerimizin 21 Ekim Gazeteciler Bayramı’nı kutlarız.”