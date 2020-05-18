Çorum TSO’dan 19 Mayıs kutlaması

Karadaş ve Başaranhıncal yayınladıkları mesajda; “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine olan güvenini her fırsatta dile getirmiş ve kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Gençlerimizin milli ve manevi zenginlikleriyle, bütün güzellikleriyle, birlikte, ülkemize ve devletimize sahip çıkacağına inancımız tamdır. Bugün bizlere düşen görev; diline, kültürüne, tarihine bağlı, özgür düşünceli, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan, toplumdan, dünyadan haberdar, gelişmelere açık gençler yetiştirmek; bu sayede de büyük ülkemizi medeniyetin beşiği haline getirmektir.

Bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın kahraman şehitlerini rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni bizden sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilinciyle, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz” dediler. (Haber Merkezi)