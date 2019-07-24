Çorum TSO, Basın Bayramı’nı kutladı

Başaranhıncal ve Karadaş’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Basın kuruluşlarının, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde görevlerini yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz basını ile gurur duyduğumuzu her fırsatta dile getirmekteyiz. Ulusal basınımızın yanı sıra özellikle yöremizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı ve ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, sansürün kaldırılışının yıldönümü olan 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız.” (Haber Merkezi)