Çorum Ticaret Borsası’nda hububat sezonu açıldı

2022 yılı hasat sezonunun ilk ürünü olan arpalar Çorum Ticaret Borsası’nda dün satışa sunuldu. İskilip ilçesine bağlı Salur köyünden Bekir Ergüven ve Yusuf Kavaklı'ya ait 4'er ton arpalar, Hatap Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması tarafından 6.190 TL'ye ve Topaktaş Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 5.950 TL'ye satın alındı.

Ticaret Borsası’na yılın ilk ürününü getiren çiftçiler Bekir Ergüven ve Yusuf Kavaklı, dönüm başına geçen seneye oranla yüzde 30 - yüzde 40 oranında daha fazla verim olduğunu dile getirdiler.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ise 2022-2023 hasat sezonunun hayırlı, uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulundu. Ayrıca borsaya ilk ürünü getiren Bekir Ergüven ve Yusuf Kavaklı'ya teşekkür ederek, iki üreticiye hediye verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

