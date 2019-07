ÇORUM TEK VÜCUT

Ulucami İmamı Hasan Çakmak ve İl Müftüsü Muharrem Biçer’in şehitlerin ruhu için okudukları dua ve Hatm-i Şerif’in ardından protokol üyeleri konuşma yaptı.

“İRKİLİP KENDİMİZE GELMEZSEK, BU BARBARLIK SON OLMAZ”

İlk konuşmayı yapmak üzere kürsüye çıkan MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, “15 Temmuz’un tüm dünyaya millet olma dersinin verildiği demokrasi zaferidir. FETÖ nün askeri kamuflaj içine saklanmış bir avuç yılanı, Türk milletimize ateş saçmış; milli kurum ve kuruluşlara acımasızca saldırmıştır. Çanakkale’de müstevlilerin yarım bırakmak zorunda kaldıkları zulmü hain FETÖ’cüler tamamlamak istemişlerdir. Milli Mücadele’de kovalanan Türk düşmanları, aradan geçen 1 asır sonra bellerini doğrultup devşirdikleri Pensilvanyalı teröristlerle Türkiye’yi önce teslim, daha sonra da tepeden tırnağa tasfiye etmeye kalkışmışlardır. Eğer biz irkilip kendimize gelmezsek, milli akıl ve şuurda buluşamazsak bu barbarlık son olmayacaktır. Dost bildiklerimiz arkamızda hançerle dolaşmaktadır. Küresel ve bölgesel stratejik denklemleri aleyhimize kurmak için harıl harıl faaliyette bulunanlar Türkiye’ye pranga vurmak için hazır ve nazır beklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin omurgası milli kimliktir, egemenlik ve irade ebediyen Türk milletine aittir” dedi.

“HER TÜRLÜ DARBEYİ LANETLİYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ise, güçlü Türkiye olma yolunun Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine bağlı olmaktan geçtiğini belirtirken, “Darbe girişimine karşı milletimiz, ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş, ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülmemiş. Sonraki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına rağmen darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım atılmamıştır. Askeri yada sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü bir Türkiye yaratmanın yolu Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor” sözlerine yer verdi.

“FAZLA SÖZE GEREK YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının dev ekranda verilmesinin ardından daha fazla söz söylemeye gerek kalmadığı belirten Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Sözün bittiği yerdeyiz. Cumhurbaşkanımızın söylediği sözlerin üstüne, Cumhurbaşkanı’nın Çorum’daki temsilcisi olarak ilave bir şey söyleyebilmekten ar ediyorum. Hepsini kabul ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım siz dik durduğunuz müddetçe, Çorum halkınızla söz veriyoruz. Bu gece tüm vatandaşlarımızı sevgi saygı ve hürmetle selamlıyorum” dedi.

“TOPUNU BU TOPRAKLARA BİR DAHA GÖMERİZ”

15 Temmuz anma etkinliklerinde Çorum halkına hitap eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kardeşçe yaşamaya devam edildiği sürece Türkiye’ye bir şey olmayacağını dile getirirken, “Bakıyorum ki çocuğu ile genciyle, yaşlısıyla tüm Çorum burada. Tüm renkleri ile burada. Sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Allah’ın izniyle, biraz önce CHP İl Başkanı ve Ak Parti İl Başkanı konuştu. Biz böyle bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça, kardeşlik türküleri söyledikçe topu gelsin. Topunu bu topraklara bir daha gömeriz. Allah'ın izniyle, birliğimiz güçlendikçe Türkiye'miz masum milletlerin sığınağı, Hakk'ın hadimi, adaletin sesi olmaya devam edecektir. Devlet erkanımız siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız; hemşerilerimiz 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda. Çorum bütün renkleriyle, bir ve beraber. Tek vücut. Biz bir binanın tuğlaları gibiyiz, hep birlikte Türkiye'yiz” ifadelerini kullandı.

“ŞEYTANLIKLARINI UNUTMAYACAĞIMIZA SÖZ VERDİK”

Vali Yardımcısı Recep Yüksel darbecilerin ihanetlerini ve şeytanlıklarını unutmayacaklarına dair söz verirken, “Bir kere daha söz verdik. Tek vatanın evladı olduğumuzu, devletin hemşerisi, vatandaşı ve bağlısı olduğumuzu. Her şartta bu güzel bayrağımızın altında her seferinde toplanacağımızı bir kere daha haykırdık. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu özgürlük meydanında 15 Temmuz akşamında şehitlerimizi anmak üzere toplandık. Bir kere daha ihanetlere geçit vermeyeceğimizi, hainlere her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu ve onlara karşı koyacağımızı gösterdik. Hainlere her zaman karşı koyacağımız gibi onların şeytanlıklarına karşı uyanık olacağımızı gösterdik. Şehitlerimizi unutmayacağımız gibi onların ihanetlerini de unutmayacağımıza söz verdik” ifadelerini kullandı.

(Esra ESEN)