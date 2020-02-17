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Çorum, tek ihracatta büyük

Yüreklerinde gerçek anlamda “Çorum sevgisi” taşıyan Çorumlular ve Çorum dostları, Çorum’u her alanda “Anadolu’nun büyükleri” arasında ve “bölgesel merkez” görmek istiyorlar.

Çorum, tek ihracatta büyük

Yüreklerinde gerçek anlamda “Çorum sevgisi” taşıyan Çorumlular ve Çorum dostları, Çorum’u her alanda “Anadolu’nun büyükleri” arasında ve “bölgesel merkez” görmek istiyorlar.

17 Şubat 2020 Pazartesi 22:50
Çorum, tek ihracatta büyük

Liman kenti olarak Samsun, Orta ve İç Karadeniz’in doğal merkezi ve büyük kenti, ama Çorum da, girişimci ruhu, sanayi potansiyeli ve tarih hazineleri ile bölgesel kalkınmanın lokomotifi olma avantajını yıllardır elinde bulunduruyor.

Çorum, öteden beri 81 il içinde pek çok kritere göre orta sıralarda yer alıyor. Örneğin il nüfusu bakımından 42. durumda. Ama, gelişmişlik endeksinde 56’ncılık gibi çok kötü bir performansa sahip. Bu da, Çorum’un devlet nezdinde “üvey evlat” muamelesine maruz kaldığının açık kanıtı.

Yalnızca bir alanda son iki yıldır fark yaratan ve 2018’de 741 milyon 965 bin dolarlık ihracatla 21. sırada yer alan Çorum, geçen yıl 1 milyar 541 milyon 873 bin dolara ulaşarak, Trabzon’la birlikte 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 19 il arasına, hem de 15. sıradan girdi.

Çorum’un, başta ulaşım altyapısı ile ilgili talepleri karşılanmadığı için, sanayileşme hızı düştü, büyümesi durdu, hatta gerilemeye başladı. İhracatta Türkiye’nin büyükleri arasına girmesi ise, tamamen Ahlatcı Holding’in “işlenmiş altın” performansı ile ilgili.

Gazeteniz ÇORUM HABER de, Çorum’un küçülmeye başladığı gerçeğine sık sık dikkat çekiyor; “ideolojik takıntılarımızdan kurtulalım” ve “aklımızı başımıza devşirelim” çağrıları yapıyor. Toplumsal barış, birlik, beraberlik, kardeşlik mesajları lâfta kaldığı sürece, Çorum, ne yazık ki kaybetmeye devam edecek.

(Haber Merkezi)

 

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