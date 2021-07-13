Çorum, Tazı’yı sevdi

Çorum Akıllı Bisiklet Uygulaması ÇORBİS’i Çorumlularla buluşturan Çorum Belediyesi, şimdide çevre dostu olarak bilinen elektrikli scooter Tazıyı geçtiğimiz haftalarda hizmete sundu. Özel bir şirket tarafından işletilen Tazı’nın denetimini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yapıyor.

Tazı’nın kullanımı hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “ÇORBİS’ten sonra hemşehrilerimiz tarafından ilgi gören hizmetimizde Tazı oldu. Şuan şehrimizde 50 adet Tazı bulunmaktadır. Tazıyı kullanmak isteyen hemşehrilerimiz cep telefonlarına Tazı uygulamasını indirmeleri ve ardından sisteme üye olup bakiye yüklemesi yapmaları gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra haritada kullanım izni tanımlaması yapılan alanlarda hizmetten faydalanabilirler” dedi. Başkan Yardımcısı Çöplü, açılış ücreti 49 kuruş, dakikası 59 kuruş olan Tazıyı kullandıktan sonra hemşehrilerimiz, harita üzerinde kısıtlı alan olarak tanımlanan alanlar dışında, istedikleri yere kilitleyip fotoğrafını sisteme yükleyerek kullanımı sonlandırabilirler diye konuştu.



