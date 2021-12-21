Çorum tasarımları büyük alkış topladı
Güncel 21.12.2021, 23:51
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Tuğba Satıcı’nın sahibi olduğu Etkem Kuaför ve Gelinlik firması, dünyaca ünlü kozmetik markası tarafından düzenlenen Salkom Fest 3’te, Çorum’u başarıyla temsil etti ve özellikle yeni bir konsepti yansıtan türban tasarımlarıyla büyük alkış aldı.
Etkem, 35 ülkeden ve yurt içinden hemen her kentten sanatçıların katıldığı sektörün bu önemli etkinliğine, Orta Anadolu Bölgesi’ni temsil eden firmalardan biri olarak katıldı. Tuğba Satıcı’nın yönettiği türban tasarımı ve kumaş katlama sanatı ile ilgili sunum, büyük beğeni kazandı. Tuğba Satıcı, “Zümrüdü Anka”, “Cennet Kuşu”, “Tavus Kuşu”, “Tabiat Ana” gibi tasarımlarla sahneyi renklendirdi.
(Selda FINDIK)
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