“Çorum tarımsal üretimiyle daha iyi yerlere gelecektir”

Hububat tarımının yapıldığı önemli illerden biri olan Çorum’da süne ile mücadele kapsamında köy muhtarlarına 7 bin fidan dağıtımı için düzenlenen törene katılan Vali Çiftçi, törende yaptığı konuşmada ilimizin tarımsal üretimde iyi bir noktada olduğunu vurgulayarak bunu yeterli görmediklerini ve daha iyi noktalara gelinmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki törende Çorum’un tarımsal üretim açısından ülkeni önde gelen illerinden olduğunu, bu konuda bir araştırma yaptırdığını söyleyen Vali Çiftçi, “

Çorum, Türkiye’de tarımsal büyüklük açısından şu anda 9. sırada. Sayılarla Çorum’a baktığımızda tarımsal ürünlerde hangi noktadayız bunu anlatmak istiyorum. Hububat üretiminde ülkenin önemli illerinden birisiyiz. Mesela Tritikale diye bir bitki var. Buğgdayla çavdarın melezlenmesi ile oluşuyor. Bunun üretiminde Türkiye’de ilk sıradayız. Mesela soğan üretiminde Ankara ve Amasya'nın ardından üçüncü sıradayız. Mercimekte Yozgat ve Konya’dan sonra üçüncü sıradayız. Çeltikte ve Ceviz üretiminde beşinci sıradayız. Ayçiçeğinde ise 6. sıradayız. Geçen sene buğdayda 10. sıradaydık bu sene 12. sıraya düştük. Yani Türkiye’nin tarımsal üretiminde iddialı bir yerdeyiz” diye konuştu

Çorum’un sulanabilir tarımsal araziyi artırması halinde tarımsal üretimde daha iyi noktaya geleceğini de söyleyen Vali Çiftçi sözlerine şöyle devam etti: “Hububat üretiminde süne ile mücadele çok önemlidir. Süne, hem rekolte hem de kaliteyi düşürüyor. Süne ile mücadele için bu projeyi iki yıldır sürdürüyoruz. Toplam 100 bin lira ile böyle bir projeyi yaptık. Bu projeyi geliştirmeyi istiyoruz. Çorum’da tarımla ilgili sivil toplum kuruluşları arasında güzel bir işbirliği dayanışma var. Tüm kurumlar bir projeye geldiğinde ellerinden gelen her türlü katkıyı sunuyorlar. Bu sene de Mandacılar Birliği'ne yönelik proje hazırlamayı planlıyoruz. Tüm bu projelere destek veren Çorum Belediye Başkanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayrıca Milletvekillerimize, Tarım Müdürlüğü’ne, Vali Yardımcımıza, ilgili sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum”

(Haber Merkezi)

