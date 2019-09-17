Çorum tarımı masaya yatırıldı

Çorum Ziraat Odası’nda düzenlenen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, aynı zamanda MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve İlçe Ziraat Odası Başkanları katıldı.

Toplantıda karşılıklı istişare yapılarak, tarım ve hayvancılık sektörünün sorun ve talepleri ele alındı. (Haber Merkezi)