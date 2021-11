Çorum tarihinin en büyük atlı etkinliği

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla Ride For Far ve Hitit Endurance Atlı Safari Grubu tarafından düzenlenen “Ride For Hitit” programı büyük ilgi gördü. Çorumlu Obası’nda başlayan etkinlik Alacahöyük ve Hattuşa’da devam etti.

Çorum’da üç gün süren organizasyon kapsamında 81 ilden 125 at ve atlı spor tutkunu Çorum’da bir araya geldi. Etkinlik kapsamında ilk olarak Sıklık Tabiat Parkı’nda bulunan Çorumlu Obası’nda meşale teslim etme töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubatlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile misafirler katıldı.



“AT, TÜRK’ÜN KANADIDIR”

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, farklı şehirlerden 125 sporcunun etkinliğe katıldığını belirtti. Başkan Aşgın, “Siz karada gemiler yapın denizler ayağınıza gelir. Biz obayı yaptığımızda at var mı? Diye soranlar oldu. Bu anlamda biz karada gemiler yaptık ve bu organizasyonla deniz ayağımıza geldi. 25 farklı şehirden 125 sporcu atıyla buraya geldi. Hepsi de dünyanın merkezine hoş, sefa geldi. Buradan meşaleyi teslim alan sporcularımız Alacahöyük’ten Hattuşa’ya Hitit yolundan atlarla 55 km yol gidecekler. Barışın ve medeniyetin başkenti olan şehrimizde surların önünden dünyaya bir kez daha barış ve kardeşlik mesajı verecekler. “At Türk’ün kanadıdır” diye güzel bir söz var. Biz de öyle düşünüyoruz. At üstünde medeniyet kurmuş çok yüce bir milletin mensuplarıyız. Bu anlamda tarihimizle de gurur duyuyoruz” dedi ve bu tür etkinlikleri Çorum halkı ile buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da organizasyonun başarılı geçmesini dileyerek, “Dünyada son süvari savaşıyla Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda zırhlı birlikleri yenmiş milletiz. Dünyada yapılan son süvari savaşıdır ve zaferle sonuçlanmıştır. At bizim her şeyimiz” diye konuştu.

Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Milli biniciler tarafından yapılan at üstünde ok atma ve akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi. Etkinlik sonunda Başkan Aşgın’dan meşaleyi teslim alan atlı sporcular Alacahöyük’e gitmek üzere obadan ayrıldı.



MEŞALELERLE HATTUŞA’YA

Cumartesi günü de devam eden etkinlik kapsamında atlı sporcular, Alacahöyük’ü gezdi. Alacahöyük Ören Yeri’nin gezilmesinin ardından atlarla birlikte 30 kilometrelik Hitit yolu geçildi. Meşaleleriyle Hattuşa’ya gelen katılımcılar, tarihin içerisinde atlı yolculuk yaparak adeta yeniden canlandırdı.

ATLARLA GÖRSEL ŞÖLEN SUNDULAR

Hafta sonu boyunca devam eden organizasyon kapsamında son etkinlik Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Misafirlerin Çorum’daki binicilerle buluştuğu organizasyonda atlı okçuluk ve atlı akrobasi gösterileri yapıldı. Büyük heyecana sahne olan gösteride sporcular at üzerindeki hünerlerini sergiledi.

120’YE YAKIN ATLA REKOR KIRILDI

Hitit Endurance Atlı Safari Grubu Kurucu Üyesi ve Milli Takım Sporcusu Burhan Kaya, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin değişik illerinden çok sayıda sporcunun katıldığını belirterek “Bugün Çorum’da 25 farklı ilden sporcularımız, antrenörlerimiz ve katılımcılarımızla 125 atla bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdik. Hitit için koştuk. Şehir dışından Ride For Far ekibi bizlere katıldı. Biz de Hitit Endurance Atlı Safari Grubu olarak bir misyon belirlemiştik. Çorum’u dörtnala tanıtacağız demiştik. Bu da bunun ilk ayağıydı. Cumhuriyet tarihinin en büyük atlı organizasyonunu yaptık. Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ride For Far Seyahat Grubu Organizatörü Zeki Kütük de Çorum’da muhteşem iki gün geçirdiklerini vurgulayarak “Bugün 125 atımızla Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesinin daveti üzerine buradayız. Bizim için muhteşem iki gün oldu. 3800 yıllık tarihe sahip Alacahöyük’ten Anadolu’nun ilk tarihi başkenti Hattuşa’ya at sırtında geldik. Yaklaşık 55 kilometre yol kat ettik.” ifadelerini kullandı.

