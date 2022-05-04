ÇORUM TANITIM FAKİRİ

Geçtiğimiz aylarda, ünlü gurme Ömür AKKOR Türkiye’nin en iyi, ama “gizli” mutfağının Çorum olduğunu birkaç televizyon programında söylemişti.

Türkiye’nin en iyi mutfağının gizli kalmasından, Çorum’un tanıtım fakiri olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Çorum mutfağı ile ilgili kapsamlı bir çalışma, 2012 yılında Çorum Valiliği tarafından “Çorum Mutfağına Güzelleme” adlı kitapla yapıldı. Bunun yanında, 19 yıl önce (2003 yılında) Çorum Valiliğince hazırlatılan Çorum İl Yıllığı, Çorum’un tanıtımında önemli bir rol alarak tüm Türkiye’deki kütüphanelere, kamu kurumlarına, büyükelçiliklere gönderildi.

KÜLTÜR TURİZMİ ADINA ÖNEMLİ MERKEZ

Tanıtım, süreklilik isteyen bir faaliyettir.

Çorum, köklü tarihi ve zengin kültürü ile uygarlık tarihinde önemli yeri olan kültür turizmi açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biridir. Günümüzden 7 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanır ve Anadolu’da ilk organize devleti kuran Hititlerin Başkenti Hattuşa ilimiz sınırları içerisindedir. Hattuşa, Anadolu’nun kalbinde UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış, ülkemizdeki 9 değerden biridir.

İlimizin Hititler yanında Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait bir çok tarih hazinesi eserleri vardır. Dolayısıyla Çorum, inanç turizmi açısından da önemli bir yere sahiptir.

BİR HAFTA İLE SINIRLI KALMAMALI

Türkiye’nin böylesine önemli, “gizli” mutfaklarından olan Çorum Mutfağının ve Çorum’un artık aktif şekilde tanıtılması gerektiği açıktır.

Valilik, Belediyelerimiz, Hitit Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm yetkililerin, kendi reklamlarına verdikleri zamanın hiç değilse yarısını Çorum için harcamaları yeterli olacaktır.

Ramazan Bayramı öncesi Turizm Haftası kutlamaları çeşitli etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Çorum’un tanıtımı sadece Turizm Haftasında bir hafta ile sınırlandırılamaz. Burada en büyük sorumluluk Valilik ve İl Turizm ve Kültür Müdürlüğüne düşmektedir.

ÇORUM MUTFAĞINI TANITMAK

Pekala Çorum mutfağını ve Çorum’u tanıtmak için neler yapılabilir.

1-Otelciilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Alaca Hitit Üniversitesi Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü’nün Ahçılık Programında Çorum Mutfağı ile ilgili ders konulmalı, ayrıca merkezde de ahçılık programı açılmalı. Çorum Belediyesi tarafından ünlü gurme Ömür AKKOR’un da katılacağı Çorum da konu ile ilgili panel düzenlenmelidir.

2-Belediye tarafından restore edilen Velipaşa Hanı’nın giriş bölümünde Çorum Mutfağına ait Çorum yöresel yemekleri yapılmalı, tanıtımı gerçekleştirilmelidir.

3-Türkiye’nin gizli kalmış mutfağı olan Çorum’da her sene düzenli olarak yemek festivali düzenlenmelidir.

4- 2015 yılında Anitta Otel yanına yer seçimi yanlış yapılan Turizm Bürosu, Saat Kulesi Hürriyet Parkı yanına kurulmalıdır. Kitap, broşür, harita tanıtım materyalleri dağıtımı gerçekleştirilmelidir.

5- Çorum mutfağı ile ilgili değişik dillerde (Japonca, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça v.b) internet sitesi yapılmalı, burada tescili yapılan Çorum yemekleri tanıtılmalıdır.

Bu örnekler çoğaltılabilir. İyi bir tanıtımla Çorum kazanacak, Çorum’da yaşayan çiftçisinden, işçisine, esnafından memuruna kadar herkes kazanacaktır. Çorum’un vizyonu ve makûs kaderi değişecektir.

Buradan yetkililere sesleniyoruz: Artık Çorum için bir şeyler yapın! Çorum’u hak ettiği yere taşıyın!