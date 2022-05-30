Flaş HaberÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Özgür Koçak’ı ziyaret
Vali Mustafa Çiftçi, yeni seçilen Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Özgür Koçak ile yönetici arkadaşlarını ziyaret etti. Vali Çiftçi’nin “hayırlı olsun” ziyaretine, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı da katıldı. (Haber Merkezi)
Güncel 30.05.2022, 19:25
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