“Çorum, sütte marka oldu”

Dünya Süt Günü nedeni ile beraberinde AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile birlikte Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’yı ziyaret eden Milletvekili Ceylan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özellikle son dönemde yaşanan pandemi sürecinde güçlü bir bağışıklık için süt tüketiminin önemine dikkat çeken ve ülkemizde süt tüketiminin Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu hatırlatan Milletvekili Ceylan, göreve geldiği günden bugüne kadar Yılmaz Kaya ve ekibinin önemli çalışmalara imza attığını anlattı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve ekibine teşekkür ederek iki yıllık süre zarfında ilimizdeki özellikle hayvancılık sektörünü en fazla bildiği alanlarda büyük bir mesafe kaydedildiğini, çiftçiye yerinde hizmet verme noktasında birliğe her türlü desteği vermeye sağladıklarını anlatan Milletvekili Ceylan, “Bilindiği gibi süt üretimi mevsimsel. Şu anda Çorum’da ortalama 150 tona yakın süt toplanıyor. Çorum’un en uzak köylerine dair günlük çiftçinin sütü ayağında alınarak soğuk koruyucu özelliği taşıyan süt tanklarımıza aktarılıyor. Geçen yıl 20 tane daha Özel İdare desteği ile takviye ettik. Elektriğin olmadığı yerde slaj yapma imkanı sağlayan 750 bin TL’lik bir slaj makinesini de çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Son 2 yılda birliğe 5 milyon TL civarında bir katkıda bulunduk. Bu kaydadeğer bir meblağdır. Birlik de bu makine ekipmanı çiftçinin hizmetine sunuyor. 2 yılda 10 yıllık hizmet yapan Yılmaz Kaya ve ekibine teşekkür ediyorum. İşlerini sorunsuz yapıyorlar. Çorum coğrafik bakımdan çok geniş bir alana sahip. Coğrafi zorluklara rağmen günlük 150 ton süt toplamak kolay değildir. Biraz önce Kahramanmaraş’tan Çorum’un sütünü almaya gelen bir firma ile görüştük. Çorum sütü artık bir marka haline gelmiştir” dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini söyleyerek Birlik Başkanı Kaya ve ekibini tekrar hizmetlerinden dolayı kutlayan Milletvekili Ceylan ile beraberindeki heyete anlatan Dünya Süt Günü nedeni ile süt ikramında da bulunuldu. Milletvekili Ceylan ile İl Başkanı Ahlatcı ayrıca Birlik Başkanı Kaya’ya çiçek takdim etti.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ayrıca Çorum’da günlük 150 tona yakın süt toplamanın az olduğunu düşündüğünü, kapasitenin Çorum’a yakışır şekilde en kısa sürede 250 tonlar seviyesine çıkarılması gerektiğini, Çorumlu üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

(Haber Merkezi)