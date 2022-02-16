Çorum-Sungurlu arası hız limitleri açıklandı

Konu ile ilgili Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100. maddesine göre bölünmüş karayollarında; otomobil (M1-M1G) sınıfı araçlar için 110 km, panelvan (N1) sınıfı araçlar için 100 km, minibüs (M2) / otobüs (M2-M3) sınıfı araçlar için 90 km, kamyon (N2-N3) / kamyonet (N1-N1G) / çekici (N2-N3) sınıfı araçlar için 85 km ve diğer araçlar için ise aynı yönetmelikte belirtilen hız sınırları geçerlidir” denildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) / Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi’nin Çorum-Sungurlu güzergâhları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından kurulumunun yapıldığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Çorum PTS çıkışı ile Sungurlu PTS girişi arası 61.051 metre, Sungurlu PTS çıkışı ile Çorum PTS girişi arası ise 61.197 metre olmak üzere çift yönlü Ortalama Hız Sisteminin bulunduğu, kurulumu yapılan bölgeye Karayolları 73. Şube Şefliğince sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiştir.

Elektronik Denetleme Sitemleri ile yapılan hız ihlal denetimlerinde trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve yakalanma risk duygusunun artırılmasına amaçlanmış olup vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir sistemdir.

2022 Yılı Ocak ayı içerisinde duyurusu yapılan EDS/PTS projesi 14.02.2022 tarihinden itibaren Kent Güvenliği Yönetim Sitemleri aracılığıyla Çorum/Sungurlu (D-795) arasında çift yönlü olarak ortalama hız denetimi başlamıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100. maddesine göre bölünmüş karayollarında; otomobil (M1-M1G) sınıfı araçlar için 110 km, panelvan (N1) sınıfı araçlar için 100 km, minibüs (M2) / otobüs (M2-M3) sınıfı araçlar için 90 km, kamyon (N2-N3) / kamyonet (N1-N1G) / çekici (N2-N3) sınıfı araçlar için 85 km ve diğer araçlar için ise aynı yönetmelikte belirtilen hız sınırları geçerlidir.

Araç cinslerine göre kontroller sırasında Yönetmeliğin öngörmüş olduğu azami hız sınırlarını %10 nispetinde aştığı tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanununun 51 inci maddesine göre işlem yapılmaz.” (Haber Merkezi)

