Çorum, suç aydınlatma oranında ülke ortalamasının üzerinde

2020 yılının ilk 6 ayında asayiş kapsamlı 7364 olayın meydana geldiği Çorum’da 2021 yılı ilk 6 ayında 7863 olay meydana gelirken, Çorum’un olay sayılarında 2020 yılına göre % 6,8 artış ile ülke sıralamasında 32. sırada yer aldığı belirtildi.

İl geneli kişilere karşı ilk 6 ayda işlenen 4644 olaydan 4486’sı aydınlatılırken, 158 olayın aydınlatma çalışmalarının ise halen devam ettiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın ülke genelinde işlenen kişilere karşı suçlar kapsamında yapmış olduğu değerlendirmede, Çorum olay sayısında 2020 yılına göre %4,8 artış ile ülke sıralamasında 34. sırada yer aldı. Suçları aydınlatma oranı incelendiğinde ise % 96,6 aydınlatma oranı ile ülke sıralamasında 36. sırada yer alarak, ülke ortalamasının %95 üzerinde bulundu.

2021 yılı ilk 6 ayında meydana gelen ateşli silahla yağma olayında 12 şahıs olayda kullandıkları suç aleti 2 silah ile birlikte yakalanarak adli mercilerce sevk edildi.

İl geneli malvarlığına karşı ilk 6 ayında işlenen 975 olaydan, 711 olay aydınlatılırken, 264’ünün aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Malvarlığına karşı suçlar kapsamında yapmış olduğu değerlendirmede, olay sayısında 2020 yılına göre %1,7 azalış ile Çorum ülke sıralamasında 18. sırada yer aldı. Suçları aydınlatma oranı incelendiğinde ise %72,9 aydınlatma oranı ile ülke sıralamasında 31. sırada yer alarak, ülke ortalamasının (%54,8) üzerine çıkarak iyi bir performans sergilendiği açıklandı.

İl genelinde 141 ruhsatsız tabanca, 118 ruhsatsız av tüfeği, 47 kurusıkı tabanca, 97 kesici-delici alet olmak üzere toplam 403 suç aletinin ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam edecektir” denildi. (Haber Merkezi)

