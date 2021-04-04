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Çorum, Star TV ekranlarında 

Star TV’de yayınlanan Vahe ile Evdeki Mutluluk programının bu haftaki bölümünde Çorum’un tanıtımı yapıldı.

Güncel 04.04.2021, 18:39
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Çorum, Star TV ekranlarında 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın rehberliğinde şehrin tarihi ve kültürel dokusunu anlatan Vahe Kılıçarslan, Çorum’da gördüğü güzellikler karşısında hayranlığını gizleyemedi.
Velipaşa Konağı’nda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katılımıyla gerçekleşen programda, Çorum’a has tariflerle yapılan yöresel çorbalardan et yemeklerine, zeytinyağlılardan hamur işleri ve tatlılara kadar pek çok özel lezzet tanıtıldı. 


(Haber Merkezi) 
 

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