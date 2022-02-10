Çorum Standı’na ziyaretler
Güncel 10.02.2022, 23:03
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EMITT Fuarı’nda Çorum Standı, Giresun Valisi hemşehrimiz Enver Ünlü, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Mesut Üner, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ziyaret edildi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ziyaretçilere tşekkürlerini bildirdi.
(Haber Merkezi)
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