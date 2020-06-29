Çorum Stadı’nı Gençlik ve Spor Bakanlığı tamamlayacak

Bakanlık Merkez Binası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çorum Stadı’nı bu protokol ile birlikte devir alarak tamamlama çalışmalarını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK BİTİRECEK

Protokolün ayrıntılarını paylaşan Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin her iline ilçesine her beldesine gurur duyan bununla heyecan duyan bir hareketin kadrolarıyız. Bu çerçevede Çorum Stadı’nı bu protokol ile birlikte devir alarak tamamlama çalışmalarını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz. Çorum merkezimizde yer alan spor salonu ve bu salon çerçevesinde gerçekleşecek olan tamamlama çalışmalarını bakanlık olarak devir alacağız. En kısa sürede inşallah Çorumlunun himmetine kavuşturacağız. Merkezdeki millet bahçesi çalışması nedeniyle taşınması gereken nizami sentetik futbol sahalarını da yeni alana bakanlık olarak, Çorum’un amatör camiası için en hızlı şekilde kazandıracağız. 2 tanesi çorum merkez olmak üzere biri üniversitede olmak üzere 3 adet yarı olimpik havuzumuzu çorum ile buluşturuyoruz. Çorum deyince güreş olmazsa olmazımız. Güreş eğitim merkezimiz Çorum merkezde imza çerçevesinde gerçekleşecek. 10 bin pota projemizin 100 tanesini Çorum'da inşa edeceğiz. Yarınların basketboldaki yıldızlarını hep birlikte sporumuza kazandıracağız. Yurtlarımız pandemi sürecinde dünyaya örnek teşkil edecek katkı sergiledi. Bakanlık personelimiz ve yurt çalışanlarımız ile gurur duyuyorum. Alaca’daki yurdumuz da bu yıl inşallah tamamlanacak” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.