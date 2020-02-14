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Çorum Spor Lisesi’nden örnek davranış

Çorum Spor Lisesi 9-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Çağlar Aktürk öncülüğünde duyarlı bir davranış sergileyerek Elazığ depreminde mağdur olan Elazığ Spor Lisesi’ndeki öğretmen ve öğrenci kardeşlerine mektup gönderdi.

Çorum Spor Lisesi’nden örnek davranış

Çorum Spor Lisesi 9-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Çağlar Aktürk öncülüğünde duyarlı bir davranış sergileyerek Elazığ depreminde mağdur olan Elazığ Spor Lisesi’ndeki öğretmen ve öğrenci kardeşlerine mektup gönderdi.

14 Şubat 2020 Cuma 19:33
Çorum Spor Lisesi’nden örnek davranış

Geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya çevrelerini etkileyen, birçok vatandaşıın ölümüne ve evlerinin yıkılmasına sebep olan deprem felaketine duyarsız kalmayan Çorum Spor Lisesi öğrencileri; Elazığ merkezde bulunan Kaya Karakaya Spor Lisesi öğretmen ve öğrencilerine mektup göndererek acılarını paylaştıklarını ifade ettiler.

Mektuplarında yaşanan felaketten duydukları üzüntüleri ve bedenen yanlarında olamasalar da kalben acılarını paylaştıklarını dile getiren öğrenciler, olayın sadece mektup satırlarına sığan birkaç kelimeden ibaret olmayıp Çorum’dan Elazığ’a kardeşlik köprüsünün kurulduğu da vurguladılar.

Aynı zamanda “Mutlu Et, Örnek Ol” adlı e-Twinning projesinin Çorum Koordinatörü olan Çağlar Aktürk; mektup yazma etkinliğinin; projenin bir parçası olduğunu da belirtti. Projede değerler eğitimi bazında; öğrencilerde bu tarz olumsuz durumlarda olumlu tavırlar sergilemek ve sosyal olaylara tepki göstererek birlikteliği sağlamak istediklerini anlatan Aktürk, bu projeyle beraber “Hayır işlerinde yarışınız” ayetinden yola çıkarak sosyal hayatta toplumu ayakta tutan temel unsurlardan biri olan ve toplumda gitgide yok olmakta olan iyilik yapma duygusunu örnek davranışlar gerçekleştirerek çevredekilere hatırlatmak amacında olduklarını, bu amaçla paylaşma ve dayanışmayla çevremizdekilerin mutlu edilmesinin hedeflendiğini ifade etti. (Haber Merkezi)

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