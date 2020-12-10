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Çorum sokaklarında nefes kesen bisiklet şov

Bisiklet tutkunu gençler, Çorum’un cadde ve sokaklarında heyecanlı bir yolculuğa çıktı. Birbirinden zorlu hareketleri büyük bir ustalıkla yapabilen gençler, zaman zaman küçük kazalar da geçirdi. Bisikletle park ve yollarda akrobatik hareketler yapan bisikletli gençleri vatandaşlar da büyük bir şaşkınlıkla izledi. Gençlerin bu heyecan dolu yolcuğu aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

Güncel 10.12.2020, 13:57
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