Çorum, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Çorum'da vatandaşların evlerine çekilmesiyle sessizlik hakim oldu.
Güncel 02.12.2020, 00:39 02.12.2020, 00:57
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Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Hürriyet Meydanı, Kadeş Barış Meydanı ile Gazi Caddesi, kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlere başladı.
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