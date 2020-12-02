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Çorum, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Çorum'da vatandaşların evlerine çekilmesiyle sessizlik hakim oldu. 

Güncel 02.12.2020, 00:39 02.12.2020, 00:57
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Çorum, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Hürriyet Meydanı, Kadeş Barış Meydanı ile Gazi Caddesi, kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlere başladı.

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