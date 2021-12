Çorum size minnettardır

Çorum,1990’lı yıllardan başlayarak, 2000’li yılların ortalarına kadar, kültür ve sanatta “altın çağ” yaşadı. Dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, Hititler üzerine yazılarıyla Çorum’un tanıtımına büyük katkı sağlayan ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, bu dönemde Çorum’un fahri hemşehrisi oldular.

O yıllar, Türk Sanat Müziği açısından da gerçek bir “altın devir” oldu. Musikimizin efsane bestekârları, her ikisi de Devlet Sanatçısı olan Avni Anıl ile Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca, defalarca Çorum’a geldiler, konserlere katıldılar ve deyimin tam anlamıyla Çorum’u onurlandırdılar. Ve Belediye Meclisi kararıyla “fahri hemşehri” unvanını elde ettiler.

Her biri dillerden düşmeyen 120 bestenin sahibi Avni Anıl’ı 2008 yılında kaybettik. Ve uzunca bir süredir rahatsız olan Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca’dan da dün sabah acı haber geldi. O dönemin Koro Şefi, Diş Hekimi Yurdagül Damar’ın albümünden 2002, 2003 ve 2005 yıllarına ait fotoğraflarla, her iki kıymetli fahri hemşehrimizi şükran duygularımızla anmak istedik. Rahmet dileklerimizle ve ruhlarına Fatiha okuyarak…

Yıl 2003… Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca, başarılı Koro Şefi Yurdagül Damar’ı böyle candan ve hararetle kutluyor.

Dönemin Çorum Valisi Hüseyin Poroy, konser sonunda Şef Yurdagül Damar ile Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca’yı çiçek vererek kutlarken…Tarih: Mayıs 2005…

Mine-Avni Anıl ve Ayten-Alâeddin Yavaşca çiftleri, Çorum’un musiki üstatları ile…

Yine Mayıs 2003’te, efsane bestekârlarla…

2002’de Çorum’a tek olarak gelen Avni Anıl, dönemin Çorum Valisi Atıl Üzelgün’le…

Tarih 7 Mayıs 2003… Mine-Avni Anıl ve Ayten-Alâeddin Yavaşca çiftleri Otel Anitta’da karşılanıyor.

Yine tarih 7 Mayıs 2003…Dr. Rifat Patır’ın Kartal Yuvası’nda akşam yemeği…Türk Sanat Müziği tutkunlarından Mehmet Yolyapar da, eşi Hülya Yolyapar’la birlikte bu yemekte yer alıyor.