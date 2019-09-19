“Çorum siyasetine yeni bir vizyon kazandıracağız”

Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, 31 Mart seçimlerinde MHP’den Çorum Belediye Başkan Adayı olan Kenan Şahin, ilçe teşkilat başkanları ve partililerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan Kaynar, ailevi nedenlerden dolayı Devlet Bahçeli’nin de müsaadesiyle görevi devrettiğini söyledi.

Kaynar’dan sonra söz alan Agâh Karapıçak ise, “MHP Genel Başkanı Bilge Lider Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in takdirleri ile Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Edip Semih Yalçın Bey tarafından Çorum İl Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir” dedi.

Genç, dinamik ve inanmış kadroyla Çorum siyasetine yeni bir vizyon kazandıracaklarını belirten Karapıçak, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Hamaset ve kısır siyasi çekişmelerden uzak, ilimizin kalkınması ve gelişmesi için yorulmadan çalışacağız. 500 bine yakın hemşehrimizin mahrum kaldığı ve özlediği ‘Çorum için birlik ve beraberlik’ ruhunu canlandıracağız.

Siyasetin, adamına makam, yakınına iş, yandaşına rant sağlamak yönünde kullanılan çirkin yüzünü inşallah sonlandıracağız. Tarafımız her zaman hakkı halktan yana kullanmak olacaktır. Bütün hemşehrilerimizle gönül birliği yaparak, ilimizi hak ettiği yatırımlara kavuşturmanın derdine düşeceğiz.

Bizler varlık sebebimizin vatanımızın ve milletimizin geleceği olduğunun bilinci içerisindeyiz. Ne engellerden yılarız ne de mücadele etmekten yoruluruz, korkarız. Çünkü biz adı şanı ve varlığı sonsuza kadar yaşayacak olan şerefli Türk Milletiyiz ve Türk Milliyetçileriyiz.

Tarih boyunca büyük davalar, büyük hayal ve hedefleri olan insanların omuzlarında taşınmış ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Bizler mensubu olduğumuz bu kutlu davayı yarınlara taşıyacak neferler olmak için varız.” (Taner ŞİMŞEK)