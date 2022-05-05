Çorum Sırıklı Köyü sakinleri yol istiyor!
Merkeze bağlı Sırıklı Köyü Arzupınar Mahallesine giden yolun bozuk olması köy sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yollarının onarılmasını isteyen köy sakinleri yetkililere seslenerek yollarının yapılmasını istediler.
Güncel 05.05.2022, 10:47
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Köy sakinlerinden Hacı Mehmet Geçit, büyükbaş hayvancılık yaptığını, her gün Süt Birliği’ne süt götürmek zorunda olduğunu belirterek, yetkililerden yolun yapılmasını talep etti. Geçit, “Bizim yolumuzu yapmak için söz verdiler, yola taş serdiler ancak biz yola serilen taşların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Mahallemizin yolunun asfaltlanmasını istiyoruz. Yola serdikleri kaya parçaları araçlarımızın lastiklerine zarar veriyor. Zor durumdayız.” dedi.
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