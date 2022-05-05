Çorum Sırıklı Köyü sakinleri yol istiyor!

Köy sakinlerinden Hacı Mehmet Geçit, büyükbaş hayvancılık yaptığını, her gün Süt Birliği’ne süt götürmek zorunda olduğunu belirterek, yetkililerden yolun yapılmasını talep etti. Geçit, “Bizim yolumuzu yapmak için söz verdiler, yola taş serdiler ancak biz yola serilen taşların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Mahallemizin yolunun asfaltlanmasını istiyoruz. Yola serdikleri kaya parçaları araçlarımızın lastiklerine zarar veriyor. Zor durumdayız.” dedi.