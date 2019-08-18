“Çorum sınırlarıyla bölünmez bütündür”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Boğazkale’yi Yozgat’a bağlama hayali kuranlara yönelik olarak net konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” sözünü anımsatan Başkan Aşgın, “Çorum sınırlarıyla bölünmez bir bütündür. Eğer Hattuşa’yı oraya bağlarlarsa Çorum’u da bağlasınlar” ifadelerini kullandı.

Millet Kafe’de 135 günlük icraatlarını açıkladığı basın toplantısında ÇORUM HABER’in “Aklınızdan bile geçirmeyin” başlığıyla verdiği Boğazkale’nin Yozgat’a bağlanmasına yönelik girişimle ilgili basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Aşgın, “Hittiler bir medeniyetti, sonrasında Romalılar geldi, Bizanslılar geldi, Selçuklu geldi, Osmanlı geldi, Türkiye Cumhuriyeti geldi. Hititler de bizim, Selçuklu da, Osmanlı da, Türkiye Cumhuriyeti de. Hattuşa’ya Allah’ın izniyle yan bile bakamayacaklar” dedi.

Kendisinin yıllarca STK’larda görev aldığını, aynı zamanda eylemci bir kişiliğe de sahip olduğunu belirten Aşgın, gerekirse eylem de yaparız, ilimizin hakkını her platformda savunuruz” şeklinde konuştu.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan, UNESCO “Dünya Kültür Mirası” ve “Dünya Belleği” listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin göz bebeği turizm mekânları arasında yer alan Hattuşa antik kentinin daha fazla tanıtımının yapılması için Belediye olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydeden Aşgın, “Belediye olarak yurdumuzun farklı bölgelerine gezi düzenliyoruz. Bu gezilere Hattuşa’yı da ekleyebiliriz. Üniversiteye gelen birinci sınıf öğrencilerimizi gezdirebiliriz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)