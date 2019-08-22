ÇORDEF Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gölten, ayrıca iki şehir arasında krize neden olmaya çalışanları kınadığını belirtti.

Hittit İmparatorluğu’nun başkenti Boğazkale’nin (Hattuşa) Çorum’dan alınıp Yozgat’a bağlanacağı yönündeki iddialar üzüntü karşıladıklarını kaydeden ÇORDEF Başkanı Gölten, "Çorum sınırlarıyla bir bütündür, bölünmez. Bir toz parçasını komşularımıza vermeye razı değiliz. Çorum; Boğazkale, Hattuşa, Yazilikaya, Aslanlı kapı Alaca, Alacahöyük ile özdesmiş bir mozaiktir. Bu mozaiğin bir siyasi, bürokratik, ranta sebep olmaması gerekir. Siyasi, bürokratik güçlerine güvenen bir kısım il komşularımız ‘Boğazkale’yi Yozgat’a birleştirme hayallerinden vazgeçmelerini ve bu konuyu tekrardan hiç açmamalarını temenni ediyoruz. Yozgatlı dostlar bizler sizleri seviyoruz, biliyoruz, sizlerde bizleri seviyorsunuz, komşu komşunun külüne muhtaçtır, topragina degil. Bu konunun dillendirilmesi bile bardağı taşıran son damla olur. Allah bütün dostlarımızdan razı olsun, dost gözüküp düşmanlarimizdan Allah korusun" görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)