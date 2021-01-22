Çorum, silahlı şiddet haritasında Samsun’dan sonra bölge ikincisi

VİRÜS SALGINI BİLE ŞİDDETİ DURDURAMADI

Uzun süre evlere kapalı kaldığımız 2020’de bile silahlı şiddet bir önceki yılı aratmadı… Yani silahlar susmadı…

Umut Vakfı’nın 2020 yılına ait silahlı şiddetle ilgili hazırladığı rapora göre; yıl içinde yaşanan 3 bin 682 silahlı şiddetin yüzde 85’i ateşli silahlarla işlendi…

2020 yılında basına yansıyan 3 bin 682 silahlı şiddet olayında; 2 bin 40 kişi öldü, 3 bin 688 kişi de yaralandı…

Bu silahlı olayların 3 bin 128’inde ateşli silahlar (bin 303’ü tüfek, bin 825’i tabanca), 554’ünde ise kesici ve delici aletler kullanıldı… Yani cinayetlerin yüzde 85’i ateşli silahlarla işlendi.

“BİREYSEL SİLAHLANMAYA KARŞI…”

Umut Vakfı’nın konuya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:

2020’ye Covid-19 salgını damgasını vurdu malumunuz… Mart ayından itibaren yaza kadar evlere kapandık önce… Sonra bu zorunlu ev hapsi ekonomi ve turizmdeki durgunluğu azaltmak için kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Hala da; salgının yayılma hızı sürdüğü için hafta sonları yasakları devrede… Önce aylarca, sonra da zaman zaman evlerde kapalı kaldığımız 2020 yılında da, üzülerek belirtiyoruz ki, silahlı şiddet bir önceki yılı aratmadı…

Bireysel silahlanma ve bireysel şiddete karşı mücadele eden Umut Vakfı olarak; bildiğiniz gibi 2015 yılından bu yana her yıl Türkiye genelinde yayımlanan yerel ve ulusal basında çıkan şiddet haberleri günü gününe tarıyoruz ve şiddetin istatistiklerini tutuyoruz. Her yılın sonunda da; hazırladığımız "Türkiye'nin silahlı şiddet haritası" çalışmamızı raporlaştırarak kamuoyuyla paylaşıyoruz…

“AZALMADI, TERSİNE ARTTI”

2020 yılında, dünya genelini sarsan virüs nedeniyle yılın önemli bir bölümünü evlerde geçirdiğimiz için “silahlı şiddet” azalır, diye düşündük… Ancak her şeye rağmen bu çalışmamızı aksatmadık.

Ve günü gününe yerel ve ulusal medyada yaptığımız taramanın sonuçları; 2020’de de şiddetin azalması şöyle dursun, 3 bin 623 olayın gerçekleştiği 2019’a göre geçen yıl 59 olayın daha fazla yaşandığını ortaya koydu… Ki; sizler de tanık oldunuz sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sokaklarda yaşanan olaylara…

Bu nedenle Umut Vakfı olarak; 2020 Silahlı Şiddet Raporu’nu kamuoyuyla paylaşırken “silaha karşı çıkmak şiddeti önler” diyerek bir kez daha yetkililere sesleniyoruz: “Bireysel silahlanmayı önleyin. Bireysel silahlanmayı önleyici yasal düzenlemeler yapın. Cezasızlığın önüne geçin. Şehir eşkiyalarının düğün, asker eğlencesi ve kutlamalarda silah kullanılmasını önleyin. Bu şehir eşkiyalarının eylemleri sonucu adam öldürüp, yaraladıktan hemen sonra salıverilmesinin, elini kolunu sallayarak dolaşmasının, mağdurların daha da mağdur olmasının önüne geçin. Adalet ve hukuku üstün kılın… Her bireyin evde, okulda, trafikte, kısacası tüm yaşam alanlarında ‘huzur ve güven’ içinde yaşamasını sağlayın…”

SAMSUN KARADENİZ’İN BİRİNCİSİ, ÇORUM İKİNCİSİ…

Silahlı şiddette Karadeniz Bölgesi’nin değişmez lideri Samsun… Sokağa çıkma yasaklarına rağmen Samsun’da 187 olay basına yansıdı… Ancak bölgede bazı kentlerde olay sayılarının düştüğü, daha az olayın yaşandığı, bazı kentlerde ise 2020’de olay sayılarının arttığı dikkat çekti. Örneğin Çorum, Zonguldak, Ordu, Gümüşhane vs… Daha önceki yıllarda basına yansımadığı için mi az görülüyordu, onu bilemiyoruz…

Karadeniz bölgesinde son 5 yılda yüzde 62’lik artış dikkat çekerken 2020’de iller bazında yaşanan olay sayıları şöyle:

“Çorum 62, Zonguldak 48, Trabzon 36, Ordu 31, Düzce 27, Kastamonu 24, Tokat 15, Rize 15, Sinop 11, Giresun 10, Karabük 9, Gümüşhane 8, Bartın 6, Amasya 4, Bolu 3, Bayburt 2, Artvin 1…”

(Haber Merkezi)