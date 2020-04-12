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“Çorum sevdalısı bir gönül insanı”

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Kampanyası’na 1 Milyon 510 bin TL bağışlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür mesajı yayınladı.

“Çorum sevdalısı bir gönül insanı”

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Kampanyası’na 1 Milyon 510 bin TL bağışlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür mesajı yayınladı.

12 Nisan 2020 Pazar 21:43
“Çorum sevdalısı bir gönül insanı”

Muzaffer Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı: “açıklamalarda bulundu; “Çorum sevdalısı, gönül insanı, Çorum'un abisi Sayın Ahmet Ahlatcı koronavirüs salgınının başlangıcında, 3.300 çalışanından hiçbirinin işine son vermeyeceğini, artı olarak 330 kişilik ilave istihdam sağlayacağını açıklamıştı.”

“Sayın Ahlatcı, Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya 1 milyon 510 bin liralık bağışıyla da, büyük bir vatanseverlik örneği sergiledi. Memleket sevdalısı değerli işadamımıza, tebriklerimi ve içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

(Haber Merkezi)

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