Çorum sessizliğe büründü

Çorum’da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi. Gazi Caddesi, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi yanında bulunan havuzlu parktaki güvercinleri gazeteciler yem vererek besledi. Kısıtlama dolayısıyla polis ekipleri de, denetimlerini sürdürdü. Belli noktalarda kimlik kontrolü yapan ekipler, izin belgesi olanların geçmesine izin verirken kural ihlali yapanlar hakkında da işlem yapıldı.