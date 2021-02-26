Çorum Şeker’den pancar ve nakliyeye 420 milyonluk ödeme

Çorum Şeker Fabrikası’nda 2020-2021 pancar ve nakliye ödemelerinin tamamlandığı açıklandı.

Safi Holding bünyesindeki Çorum Şeker Fabrikası tarafından çiftçilere ve nakliyecilere bu sezon toplamda 420 milyon lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş, 6 il, 171 köyde pancar üretimi yapan 3.207 çiftçiye ve ayrıca nakliyecilere toplam 420 milyon liralık ödemeyi tamamladıklarını açıkladı. Bu sezon üreticilerden 955 bin ton pancar teslim aldıklarını kaydeden Ateş, emekleri ve kattıkları değer için tüm çiftçilere teşekkür etti.

“ÜRETİM REKORU KIRILDI”

Çorum Şeker Fabrikası’nda bu sezon A şeker kotasını tamamlayıp fazladan 20 bin ton C şekeri üreterek fabrika tarihindeki son 20 yılın üretim rekorunu kırıldığı açıklandı.

Çorum Şeker, fabrika tarihindeki son 20 yılın üretim rekorunun kırıldığını duyururken bu başarıda en büyük payı olan çiftçilere teşekkürlerini iletti. Üretici ile çiftçi el ele çalışarak daha da büyük başarılara imza atacaklarının da altını çizdi.

“ÇORUM ŞEKER EN KALİTELİ ŞEKERİ ÜRETTİ”

Üretim rekoru ile birlikte aynı zamanda 2020 yılı sezonunda fabrika tarihinin en kaliteli şeker üretimini de gerçekleştiren Çorum Şeker 7,4 puanla ürettikleri en kaliteli şeker için tüm ekibini kutladı.

Kristal şekerde laboratuvar analiz sonucunda ortaya çıkan ve kaliteyi belirleyen iki temel kriter olan çözelti rengi ve toplam puan bakımından Türkiye’de üretilen şekerlerin ortalaması çözelti renginde 35-45, toplam puanda 12-18 aralığında iken Çorum Şeker 7,4 toplam puan ile ürettikleri şeker sayesinde kalite olarak zirveye ulaştıklarını açıkladı. Bu başarının Çorum Şeker’in gururu olduğunu ileten yetkililer son iki yılda yapılan yatırımlar ve proseslerdeki iyileştirmeler ile hedeflerine ulaşıyor olduklarını da ekledi. (Haber Merkezi)