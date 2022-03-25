Çorum Şeker Fabrikası’nın 2022 yılı kotası aynı kaldı
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren Şeker fabrikalarının kotaları açıklanırken, Çorum Şeker Fabrikası’nın da 2022 yılı kotası belli oldu.
Safi Holding bünyesinde faaliyetini sürdüren Çorum Şeker Fabrikası’nın 2022 yılı kotası geçen senenin kotası ile aynı kaldı. Çorum Şeker Fabrikası’nın 95 bin 750 ton olan A kotası ve 4 bin 788 olan B kotası değiştirilmedi.
Resmi Gazete‘de yayımlanan karara göre; Türkiye şeker sektöründe 2022/ 2023 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda 2022/2023 pazarlama yılı ülke toplam A şeker kotası 2 milyon 750 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5’i oranında 134 bin 62 ton oldu.
Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplamı A kotasının yüzde 2,5’u oranında 68 bin 750 ton olarak belirlenirken, NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50’si glukoz olarak kullanılacak. Özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından aktarılacak. Karar, 2022/2023 pazarlama yılında geçerli olmak üzere dün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Öte yandan Çorum Şeker Fabrikası, şeker pancarı avans fiyatını arttırarak 1000 TL'ye, yıl içerisinde verilecek olan nakdi avans miktarını ise toplam 200 TL'ye çıkardığını duyurdu.
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